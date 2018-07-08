Появились очки, которые спасают от "морской болезни": видео

Фото: скриншот видео

commenthover

По словам разработчиков, устройство может справиться с задачей в 95% случаев

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Компания Citroen разработала очки, которые помогают побороть так называемую морскую болезнь. Об этом сообщают в ролике на YouTube-канале компании.

Очки Seetroen состоят из белой пластиковые оправы, в которой размещены четыре кольца, наполненные синей жидкостью.

Эта жидкость движется по передней и сагиттальной осям, создавая таким образом искусственный горизонт.

Разработчики отметили, что если надеть очки при первых признаках укачивания, то уже через несколько минут они синхронизируют сигналы от вестибулярного аппарата с сигналами от глаз, сфокусированных на каком-то неподвижном предмете.

По их словам, устройство может справиться с задачей в 95% случаев.

Министр здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как сохранить зрение в условиях, когда люди постоянно смотрят в экраны гаждетов.