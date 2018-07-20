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Боты:
20.07.2018, 07:35

Правильное питание: Супрун объяснила, почему нужно есть овощи

Правильное питание: Супрун объяснила, почему нужно есть овощи - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Овощи являются надежной защитой от многих болезней, отметила и.о. министра здравоохранения

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует, как можно чаще добавлять в рацион питания овощи. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Британская Национальная служба здоровья и американское онкологическое общество советуют ежедневно есть пять порций овощей и фруктов. Одна порция - это 80 граммов", - сказала Супрун.

По ее словам, овощи являются надежной защитой от многих болезней.

"Богатый на овощи рацион уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа, ожирения и некоторых видов рака. Кроме того, помогает уменьшить риск образования камней в почках и потерю костной ткани", - подчеркнула Супрун.

Она добавила, что  овощи полезны для мозга, поскольку антиоксиданты в составе овощей, противодействуют повреждению клеток и помогают предотвратить атеросклероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона. 

"Овощи предотвращают стресс. Из-за эмоционального истощения люди склонны переедать. Однако много овощей содержат питательные вещества, а также жирные кислоты омега-3. Они помогают бороться с тревожностью и депрессией", - объяснила и.о. министра здравоохранения

Супрун уточнила, что овощи помогают сохранить здоровый вес. "В овощах содержится клетчатка, которая необходима для быстрого насыщения без вредных калорий. В то же время вместе с овощами вы потребляете больше полезных и питательных веществ", - подчеркнула она.

Супрун напомнила, что овощи улучшают зрение и предотвращают риск появления болезней глаз. "Например, бета-каротин, содержащийся в моркови, успешно борется с макулярной дегенерацией сетчатки и катарактой", - добавила чиновник.

И. о. министра здравоохранения развеяла мифы, что спина болит преимущественно у пожилых людей, спортсменов и тех, кто много тренируется или имеет проблемы с осанкой.

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Теги: Супрун Ульяна, питание, овощи
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