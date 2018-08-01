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01.08.2018, 14:34

Правильное питание: Ульяна Супрун дала советы и развеяла мифы

Правильное питание: Ульяна Супрун дала советы и развеяла мифы - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/liga.net)

Глютен абсолютно безопасен для большинства людей и хорошо усваивается организмом, отметила и.о. министра здравоохранения

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что совсем отказаться в правильном питании от продуктов с содержанием глютена неправильно. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, популярная безглютеновая диета предусматривает полный отказ от продуктов с содержанием глютена или их замену на безглютеновые.

"Аргументы таковы, что глютен, якобы, откладывается на стенках кишечника и ухудшает его работу, потому что, поганец такой, не растворяется в воде. Или, что на безглютеновой диете худеют. Или просто чувствуют себя лучше и здоровее", - сказала Супрун.

Она подчеркнула, что для того, чтобы развенчать страшные истории вокруг глютена, нужно узнать о нем больше.

"Глютен или клейковина - запасной белок. Он содержится в зернах злаков, например, пшеницы, ячменя, ржи и всех производных продуктах, включая булочки, батоны и пиво. Также глютен добавляют в колбасные изделия, молочные продукты, различных соусов (кетчупа и майонеза)", - уточнила Супрун.

Чиновник добавила, что он придает этим продуктам густоты и вязкости, держит влагу и в некоторых случаях не дает засохнуть.

"Глютен абсолютно безопасен для большинства людей и хорошо усваивается организмом. Если его купить отдельно и просто съесть, то это не повредит ровно ничем 99% из нас. Также безопасно мы едим мясо или яйца, которые содержат белок", - подчеркнула Супрун.

И.о. министра здравоохранения сказала, что есть 1% людей на планете, которым есть глютен действительно очень опасно. "Это связано с аутоиммунной болезнью, которая называется глютеновая энтеропатия или целиакия", - отметила Супрун.

Она уточнила, что людям с целиакией противопоказаны даже 150 миллиграммов глютена. 

Супрун рекомендует, как можно чаще добавлять в рацион питания овощи.

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Теги: Правильное питание, Супрун Ульяна, диеты, глютен
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