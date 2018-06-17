Представители С14 заблокировали вход в Шевченковское РУВД

Фото: Facebook С14

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Националисты заблокировали дорогу возле Шевченковского РУВД с требованием освободить задержанных противников Марша равенства

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Представители организации С14 заблокировали дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников Марша равенства. Об этом С14 пишет у себя в Facebook.

Ранее сегодня сообщалось, что около 6 утра в столице произошло два столкновения между сотрудниками Нацполиции и представителями националистов. В результате задержали 57 человек - их и требует освободить С14.

К 9 утра у Оперного театра собрались противники Марша равенства. Их было около сотни.

Марш стартовал в начале одиннадцатого.

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