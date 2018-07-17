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17.07.2018, 20:26

Прецедент: жительница Севастополя может выйти из гражданства РФ

Прецедент: жительница Севастополя может выйти из гражданства РФ - Фото
Людмила Денисова

Оккупанты четыре года отказывались принять у женщины документы на выход из российского гражданства

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Так называемая Федеральная миграционная служба РФ в Севастополе приняла документы жительницы Севастополя, которая уже около четырех лет пытается отказаться от российского гражданства, навязанного ей после аннексии Крыма. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Там назвали это "прецедентом".

В офисе омбудсмена рассказали, что жительница Севастополя обратилась к Денисовой, так как уже около четырех лет оккупанты не принимали у нее документы для выхода из гражданства РФ.

Как сообщается, после этого Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой, которая ответила, что женщине со стороны российских властей будет оказана практическая помощь в оформлении и подаче всех необходимых документов.

Также в пресс-службе уполномоченного рассказали, что 13 июля так называемая федеральная миграционная служба Севастополя приняла документы женщины.

"Это уже прецедент. Надеюсь, что власти РФ все же начнут руководствоваться законами здравого смысла и наконец прекратят это варварское навязывание своего гражданства, которое все больше напоминает крепостное право... »- сказала Денисова.

В Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство.

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Теги: Людмила Денисова, Россия, гражданство, омбудсмен, севастополь
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