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18.07.2018, 13:02

Проблемы с хлором: Лисичанск может остаться без воды

Проблемы с хлором: Лисичанск может остаться без воды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Лисичанском горсовете отметили, что запасы хлора на местном водоканале исчерпаны

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В Лисичанске возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды и стоков, поскольку единственный в Украине производитель жидкого хлора АО Днепроазот с 15 июня полностью остановил производство и отгрузку жидкого хлора в связи со значительным ростом цен на природный газ. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета.

"Запасы хлора, имевшиеся на Лисичанскводоканале, исчерпаны. Однако руководителю предприятия и поставщику хлора удалось достичь договоренности о частичной (от плановой заявки) поставке импортируемого хлора, что позволит проводить полное обеззараживание воды и стоков до 23 июля включительно с последующим подвозом хлора", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день качество воды, подаваемой потребителям, ежедневно контролируется производственной лабораторией.

16 июля 2018 года в Николаеве ограничивали подачу воды из-за нехватки жидкого хлора. 

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Теги: Днепроазот, лисичанск, хлор
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