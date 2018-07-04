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04.07.2018, 15:35

Продажа 80 видов наркотиков уголовно ненаказуема - полиция

Продажа 80 видов наркотиков уголовно ненаказуема - полиция - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Данные вещества не внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

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В Украине 80 видов новых психоактивных веществ (НПВ) не внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Соответственно, за их оборот нельзя привлечь к уголовной ответственности. Об этом в интервью 112 Украина сообщил начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

По его словам, НПВ – это синтетические аналоги традиционных наркотиков. Каждый год на мировом рынке появляются десятки новых видов НПВ. Их сбывают в основном через интернет и стоят они дешевле традиционных, говорит Кихтенко. Он отмечает, что данные вещества не внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, поэтому фактически являются легальными.

Кихтенко рассказал, что на сленге НПВ называются "соли", "миксы", "спайсы", "скорость" и т. д. "А когда мы их изымаем и проводим экспертизу, то понимаем, что это AKB-48, PVP, AB-FUBINAKA или какой-то вид JWH", - говорит полицейский.

Кихтенко считает, что решение проблемы – в отнесении НПВ к аналогам наркотиков и психотропов. Такой порядок, по его словам, уже разработан совместно с Минздравом. "К сожалению, его мы согласовываем последние несколько лет", - отметил он.

Полицейский рассказал, что, согласно этому порядку, можно будет в течение двух месяцев после выявления в незаконном обороте НПВ устанавливать над ними государственный контроль.

"Сейчас, например, около 80 видов новых психоактивных веществ, которые изымались правоохранительными органами Украины за последние несколько лет, до сих пор не включены в список подконтрольных веществ. То есть за распространение этих НПВ, которые по сути являются синтетическими аналогами наркотиков и психотропов, нельзя привлечь наркопреступников к уголовной ответственности", - сказал Кихтенко.

Также Кихтенко рассказал, какие вещества пользуются в Украине наибольшим спросом. 

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Теги: наркотики, андрей кихтенко, психоактивные вещества, психотроп, оборот
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