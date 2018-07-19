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19.07.2018, 08:25

Профилактика камней в почках: Ульяна Супрун дала советы

Профилактика камней в почках: Ульяна Супрун дала советы - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения отметила, что нужно отказаться от курения и занятся спортом

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Риск образования камней в почках почти в два раза выше среди людей, которые не употребляют достаточного количества воды в сутки. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она советует следить за питанием, есть меньше соли и сахара, больше овощей и фруктов. Супрун напомнила, что чем больше соли потребляется, тем больше кальция выходит из костей.

"Максимально рекомендуемая суточная норма - пять граммов, а это примерно одна чайная ложка. Учитывайте соль, что уже добавлена ​​к готовым блюдам и продуктам", - сказала чиновник.

По ее словам, нужно ограничить в рационе стоит также белков животного происхождения. "Из-за их чрезмерного употребления повышается уровень мочевой и фосфорной кислоты в организме человека. Большинству людей среднего возраста следует потреблять белок расчета 0,6-0,8 г/кг массы тела в день. Белок должен быть не только животного, но и растительного происхождения, и есть его следует в несколько приемов", - объяснила Супрун.

Она добавила, что вегетарианцам, спортсменам, людям пожилого возраста и беременным женщинам и молодым матерям следует кушать до 1,6-2 грамма / кг в сутки.

Супрун советует есть лимоны. "Вода с лимонным соком способствует увеличению количества лимонной кислоты в моче. Лимонная кислота не дает кальцию образовывать нерастворимую соль с щавелевой кислотой", - отметила Супрун.

И.о. министра здравоохранения напомнила, что нужно отказаться от курения и занятся спортом.

"Сигареты является одной из причин уменьшения кровотока во всем теле, в том числе и в почках. Чем меньше крови поступает к почкам - то они хуже работают", - добавила она.

Супрун подчеркнула, что физические нагрузки помогают нормализовать артериальное давление, улучшить микроциркуляцию крови в почках и уменьшить риск хронических болезней почек.

"Помните, что самолечение - не тот путь, который поможет вам быстрее выздороветь. Если вас периодически беспокоит сильный или острая боль в области поясницы и есть трудности с мочеиспусканием, иногда повышается температура, возникает тошнота - ни в коем не откладывайте визит к врачу", -  отметила Супрун.

Супрун заявила, что операция при грыже в межпозвоночных дисках во многих случаях не требуется, поскольку большинство грыж исчезают спонтанно в результате резорбции, то есть рассасывания.

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Теги: ульяна супрун, камни в почках, профилактика
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