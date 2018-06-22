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22.06.2018, 08:57

Прошедший через плен боевиков ученый Козловский лишился пенсии

Прошедший через плен боевиков ученый Козловский лишился пенсии - Фото
Игорь Козловский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Основанием для прекращения выплаты пенсии переселенцу стало то, что он выезжал за границу, отметили в Донбасс-SOS

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Пенсионный фонд прекратил выплачивать пенсию освобожденному из плена боевиков террористической организации ДНР ученому-религиоведу Игорю Козловскому. Об этом сообщил координатор Донбасс-SOS Ольга Гвоздева и народный депутат Алексей Рябчин, передают Новости Донбасса.

По их словам, основанием для прекращения выплаты пенсии переселенцу Игорю Козловскому стало то, что он выезжал за границу. Ученый действительно ездил в разные страны, где общался с журналистами и политиками как свидетель военного конфликта в Донбассе.

Ранее Козловский рассказал, что сейчас много путешествует и встречается с разными людьми. Он сообщил, что в Чехии встречался с президентом Милошем Земаном, был в Лондоне, в Брюсселе выступал в Европарламенте.

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По данным Рябчина, сейчас Козловский проходит процедуру обновления выплат, "однако это не исключает того, что после следующей поездки за границу ситуация не повторится".

Гвоздева отметила, что на данный момент около 600 тысяч переселенцев не получают пенсию – им прекратили выплаты. Среди них есть такие, которые не выезжали за пределы страны и не пересекали линию разграничения, однако все равно пострадали от неправомерного прекращения выплат.

Причиной прекращения выплат может быть отсутствие переселенца дома во время проведения проверки органом социальной защиты населения его фактического проживания или отмены справки ВПЛ из-за получения информации от государственных органов о его выезде за границу, на временно неподконтрольную территорию Украины на срок более 60 дней.

27 декабря 2017 года в результате обмена был освобожден из плена боевиков Козловский.

3 мая террористы ДНР объявили виновным украинского религиоведа Игоря Козловского и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.

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Теги: пенсия, игорь козловский
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