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18.06.2018, 08:48

Пункт пропуска Майорск возобновил работу

Пункт пропуска Майорск возобновил работу - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Пункт пропуска Майорск временно приостанавливал работу с 16 июня

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Сегодня, 18 июня, возобновлена работа контрольно-пропускного пункта Майорск. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

"Данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции объединенных сил, работает в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

C 1 июня КПВВ на линии соприкосновения работают с 06:00 до 20:00.

16 июня 2018 года боевики прекратили пропуск через свой контрольный пункт со стороны Горловки. В связи с этим была приостановлена работа КПВВ Майорск.

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Теги: оос, пункт пропуска, Майорск, https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858.1073741828.364683177357638/389036871588935/?type=3&theater
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