Пункт пропуска Майорск возобновил работу

Фото: dpsu.gov.ua

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Пункт пропуска Майорск временно приостанавливал работу с 16 июня

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Сегодня, 18 июня, возобновлена работа контрольно-пропускного пункта Майорск. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

"Данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции объединенных сил, работает в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

C 1 июня КПВВ на линии соприкосновения работают с 06:00 до 20:00.

16 июня 2018 года боевики прекратили пропуск через свой контрольный пункт со стороны Горловки. В связи с этим была приостановлена работа КПВВ Майорск.