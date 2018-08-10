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10.08.2018, 09:34

Пункт пропуска Станица Луганская временно приостановит работу

Пункт пропуска Станица Луганская временно приостановит работу - Фото
Фото: facebook.com/stnrda

На завтра запланировано разминирование территории возле пункта пропуска

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Единственный пешеходный пункт пропуска в Луганской области Станица Луганская завтра, 11 августа, закроют с 10:00 до 13:00. Об этом сообщает Станично-Луганская РГА в Facebook.

"11 августа с 10:00 до 13:00 будет приостановлена работа Станично-Луганского КПВВ в связи с разминированием территории, прилегающей к пункту пропуска", - отмечается в сообщении.

С 27 по 31 августа 2018 года контрольно-пропускной пункт Станица Луганская планируют закрыть на ремонт.

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Теги: война в донбассе, пункт пропуска, РГА, станица луганская
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