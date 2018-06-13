Работа в Чехии: как будут трудоустраивать украинских врачей

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Украинские врачи, которые устраиваются на работу в Чехии, будут проходить переаттестацию

Реклама

Реклама

Медработников-иностранцев будут направлять в те больницы, где отказываются работать чешские врачи. Об этом сообщает Radio Praha.

По словам премьер- министра Андрея Бабиша, ассоциация краевых администраций добилась от главы правительства продолжения реализации "Проекта Украина", в рамках которого будет осуществляется набор врачей-иностранцев на вакантные места в областных стационарах.

Согласно договоренностям украинские врачи, которые устраиваются на работу в Чехии, будут проходить переаттестацию. Это необходимо для подтверждения их квалификации, которая должна соответствовать стандартному уровню стран Евросоюза.

Правительство Чехии готовит программу, которая позволит значительно ускорить трудоустройство украинцев.