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13.06.2018, 13:51

Работа в Чехии: как будут трудоустраивать украинских врачей

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украинские врачи, которые устраиваются на работу в Чехии, будут проходить переаттестацию

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Медработников-иностранцев будут направлять в те больницы, где отказываются работать чешские врачи. Об этом сообщает Radio Praha.

По словам премьер- министра Андрея Бабиша, ассоциация краевых администраций добилась от главы правительства продолжения реализации "Проекта Украина", в рамках которого будет осуществляется набор врачей-иностранцев на вакантные места в областных стационарах.

Согласно договоренностям украинские врачи, которые устраиваются на работу в Чехии, будут проходить переаттестацию. Это необходимо для подтверждения их квалификации, которая должна соответствовать стандартному уровню стран Евросоюза.

Правительство Чехии готовит программу, которая позволит значительно ускорить трудоустройство украинцев. 

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Теги: чехия, работа, украинские врачи
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