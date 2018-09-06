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06.09.2018, 17:44

Рада ужесточила наказание за торговлю детьми для их родителей

Рада ужесточила наказание за торговлю детьми для их родителей - Фото
Фото: LIGA.net

Для родителей и опекунов за торговлю несовершеннолетними ввели такую же ответственность как за торговлю людьми организованной группой

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Родителей и опекунов за торговлю детьми будут сажать на срок от восьми до пятнадцати лет. За изменения в статью 149 Уголовного кодекса 6243 в целом проголосовали 240 депутатов.

Для родителей и опекунов за торговлю несовершеннолетними ввели такую же ответственность как за торговлю людьми организованной группой - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Дополнительным наказанием может быть конфискация имущества.

Также депутаты привели понятие "торговля людьми" в соответствие с международным законодательством.

В последнее время в Украине участились случаи, когда родители продают или "сдают в аренду" своих детей. В прошлом месяце в Хмельницком задержали женщину, которую подозревают в том, что она "сдавала в аренду" двоих детей - двухлетнего и шестилетнего мальчиков. Их заставляли попрошайничать.

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Теги: ребенок, наказание, рада, торговля людьми, уголовный кодекс
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