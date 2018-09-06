Рада ужесточила наказание за торговлю детьми для их родителей

Родителей и опекунов за торговлю детьми будут сажать на срок от восьми до пятнадцати лет. За изменения в статью 149 Уголовного кодекса 6243 в целом проголосовали 240 депутатов.
Для родителей и опекунов за торговлю несовершеннолетними ввели такую же ответственность как за торговлю людьми организованной группой - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Дополнительным наказанием может быть конфискация имущества.
Также депутаты привели понятие "торговля людьми" в соответствие с международным законодательством.
В последнее время в Украине участились случаи, когда родители продают или "сдают в аренду" своих детей. В прошлом месяце в Хмельницком задержали женщину, которую подозревают в том, что она "сдавала в аренду" двоих детей - двухлетнего и шестилетнего мальчиков. Их заставляли попрошайничать.