Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.08.2018, 10:16

Рекордное число иностранцев пригласили учиться в Украину - МОН

Рекордное число иностранцев пригласили учиться в Украину - МОН - Фото
Фото: Liga.net

За семь месяцев этого года официальные приглашение получили больше 25 тысяч иностранцев, больше всего - марокканцев

Реклама
Реклама

В этом году рекордное число иностранцев получили приглашение на обучение в Украине - больше 25 тысяч. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Это статистика за период с января по июль 2018 года. 

Самый большой спрос на украинское образование среди граждан Марокко - они получили больше четырех тысяч приглашений. Также приглашения получили больше трех тысяч жителей Индии и около двух тысяч нигерийцев. 

Для сравнения, за семь месяцев 2017 года приглашения получили около 18 тысяч иностранцев, а в 2016 году - около 12 тысяч. 

В июне в Украине появилась должность омбудсмена по правам человека в сфере образования.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: образование, МОН, иностранцы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Где нет экономики, там не востребовано и экономобразование
Мнение Где нет экономики, там не востребовано и экономобразование
Топ-5 специальностей среди абитуриентов: данные МОН
Общество Топ-5 специальностей среди абитуриентов: данные МОН
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 