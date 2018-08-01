Рекордное число иностранцев пригласили учиться в Украину - МОН

Фото: Liga.net

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За семь месяцев этого года официальные приглашение получили больше 25 тысяч иностранцев, больше всего - марокканцев

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В этом году рекордное число иностранцев получили приглашение на обучение в Украине - больше 25 тысяч. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Это статистика за период с января по июль 2018 года.

Самый большой спрос на украинское образование среди граждан Марокко - они получили больше четырех тысяч приглашений. Также приглашения получили больше трех тысяч жителей Индии и около двух тысяч нигерийцев.

Для сравнения, за семь месяцев 2017 года приглашения получили около 18 тысяч иностранцев, а в 2016 году - около 12 тысяч.

В июне в Украине появилась должность омбудсмена по правам человека в сфере образования.