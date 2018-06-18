Российский десант в Азовском море: Турчинов опасается провокаций

Александр Турчинов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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После захвата Крыма и строительства Керченского моста оккупанты укрепляют военное присутствие на побережье моря Азова

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Российская армия может начать устраивать провокации в Азовском море: на этом направлении отмечается усиление десантных возможностей РФ. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил на встрече с британским послом в Украине Джудит Гоф, пишет пресс-служба СНБО.

Турчинов уточнил, что говорит о попытках России блокировать корабли, которые направляются в украинские порты Азовского моря.

Кроме того, на встрече обсуждалась возможная миротворческая операция в Донбассе.

Также секретарь СНБО выразил надежду, что Рада на следующей неделе примет законопроект о нацбезопасности.

"Этот закон очень важно принять накануне Брюссельского саммита НАТО, ведь именно он регламентирует приведение всего сектора безопасности и обороны Украины в соответствие со стандартами Альянса, что имеет важное значение для дальнейшей интеграции нашей страны в НАТО", - сообщил Турчинов послу.

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Гоф, по его словам, отметила, что Лондон "поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и остается надежным партнером Украины".