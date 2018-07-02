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02.07.2018, 16:39

Самые влиятельные люди интернета в 2018 году по версии Time

Самые влиятельные люди интернета в 2018 году по версии Time - Фото
Фото: time.com

Американский журнал назвал пользователей интернета, которые отличились наибольшей влиятельностью в этом году

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Американский журнал Time представил рейтинг самых влиятельных людей интернета в 2018 году. В список вошло 25 человек.

На онлайн-сообщество в этом году оказали наибольшее влияние представители шоу-бизнеса, блогеры, политики и общественное движение.

В рейтинг вошла певица Rihanna, одна публикация в Instagram которой обвалила акции Snapchat на 4%.

В этот список попала модель и молодая мама Кайли Дженнер, фото которой с новорожденной дочерью Сторми стало самым популярным в Instagram. Она приходится сестрой американской телезвезде Ким Кардашьян, известной своими выдающимися формами.

В числе влиятельных 17-летняя певица Ариэль Мартин, известная под псевдонимом Baby Ariel, студенты из Паркленда, выступающие за ужесточение контроля над оборотом оружия, и президент США Дональд Трамп, благодаря заявлениям в Twitter которого в Калифорнии открыли целый музей.

Также в числе самых влиятельных людей оказался рэпер Канье Уэст, муж выше упомянутой Ким Кардашьян.

Помимо них в этом списке корейская поп-группа BTS, Instagram-блогер Бизи Филиппс, женщины филиппинского движения #BabaeAko, один из самых высокооплачиваемых звезд YouTube шестилетний Райан (Ryan ToysReview), анонимный блогер Q, звезды YouTube Логан и Джейк Пол, активисты против политики "нулевой толерантности" Шарлотта и Дейв Виллнер, японская модель плюс-сайз Наоми Ватанабэ.

Также названы влиятельными в сети комедийный дуэт Дэниел Бейкер и Джоел Мартинез, мама-блогер Сиа Купер, студент Роланд Сабо, разместивший в сети аудиозапись Yanny или Laurel?, блогер из Саудовской Аравии Иман аль-Нафьян, комик Скотт Роговски, блогер Шон Кинг, фэшн-блогеры Тони Лю и Линдси Шуйлер, публицист Мэтт Драдж, фитнес-тренер Кайла Итсинес, стример Тайлер Ninja Блевин и виртуальный блогер Лил Мигела. 

20 апреля американское издание Time представило свой традиционный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира за 2018 год, поделенный на категории "новаторы", "артисты", "лидеры", "иконы" и "титаны".

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Теги: дональд трамп, интернет, самые влиятельные люди, влиятельные люди, блогеры, кайли дженнер, рианна
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