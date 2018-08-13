Сегодня отмечается международный день левши

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Ученые уточнили, что левши составляют от 3% до 10% человечества

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Сегодня, 13 августа, отмечается международный день левшей.

По одной из версий, история праздника началась в 1976 году, когда представители организации "Lefthanders International" провели первый праздник, посвященный тем, у кого левая рука является главной.

По другой, с 1992 года, поскольку его отметили по инициативе британского клуба левшей (Left-Handers Club). Участники британского клуба левшей считают, что для полного взаимопонимания леворуких их родственникам и друзьям необходимо хотя бы один день в году делать все левой рукой. Для этих целей подходит именно день левшей — 13 августа.

Массовое движение левшей началось в 1980 году с митингов в США в защиту уволенного полицейского Франклина Уинборна. Он был левшой и носил кобуру слева, тогда как, согласно уставу, должен был носить ее справа.

Ученые отмечают, что левши составляют от 3% до 10% человечества.

Есть много теорий о причинах леворукости, однако точный ответ до сих пор не найден. Специалисты предполагают, что левши появляются на свет из-за нарушений внутриутробного развития головного мозга.

Долгое время главной причиной переучивания левшей была тревога за их социальную адаптацию в мире, где превалируют правши и где все технические средства рассчитаны на праворуких людей. Ученые доказали, что нет смысла переучивать левшу, леворукость — это не просто преимущественное владение левой рукой, но и отражение определенной межполушарной асимметрии мозга.

Праворукость и леворукость формируются в основном к четырем годам, а до этого возраста предпочтение руки может быть неустойчивым.

Психологи утверждают, что если в четыре года ребенок предпочитает действовать левой рукой (тем более при наличии среди родственников леворуких, - ред.), то его переучивать ребенка нельзя.

В связи с повсеместным прекращением переучивания левшей, за несколько последних десятилетий удельный вес леворуких в мире возрос в три-четыре раза.

Среди композиторов-левшей есть такие известные имена, как Вольфганг Амадей Моцарт, Сергей Прокофьев, Сергей Рахманинов, Людвиг Ван Бетховен, художников - Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля Санти, Пикассо и Рубенса, ученых - Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Исаак Ньютон.