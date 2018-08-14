Сегодня христиане отмечают Медовый спас: традиции и приметы

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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14 августа христиане освящают мак, мед и воду и провожают лето

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Сегодня, 14 августа, православные и греко-католики отмечают праздник Медовый Спас, или Маковея, история которого связана с дохристианскими временами, когда пасечники собирали урожай и изготавливали из меда и мака различные сладости.

В Константинополе праздник отмечался в XII-XIV веках во всех православных церквах. В церковном календаре этот день семи мучеников Маккавеев, а в народе праздник называют просто – Маковея или первый спас.

14 августа традиционно освящают мак, мед и воду и провожают лето. Также готовят маковейский цветок – букет из мяты, чабреца, календулы, мака и освящают в церкви.

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В Украине пекут пироги и коржи с маком. Выпечка, приготовленная на Маковея, должна быть постной, поскольку 14 августа начинается один из самых строгих церковных постов – Успенский, который продлится до 27 августа.

Освященную маковую головку также клали под подушку детям, которые плохо засыпают или неспокойно спят. Также освященные на Маковея цветы и травы хранили за иконами как целебное зелье, которое давали больным домашним животным.

Среди народных примет есть такие: на Маковея лето кончается, осень начинается; какой будет погода на Маковея, таким будет следующий год.