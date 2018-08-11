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11.08.2018, 13:56

Сегодня в мире наблюдают солнечное затмение

Сегодня в мире наблюдают солнечное затмение - Фото
Фото: Delfi

В Украине понаблюдать за затмением не получиться - его видно в отдельных регионах северного полушария

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Сегодня в разных точках Земли можно наблюдать солнечное затмение. Оно началось около 11:00 по киевскому времени и закончится в 14:30.

В Украине затмения видно не будет. При этом астрологи отмечают, что несмотря на это, затмение все равно способно влиять на людей. 

Наблюдать за редким астрономическим явлением можно на северо-востоке Китая и России, на севере Канады, в Монголии и Казахстане. 

Солнечное затмение - это явление, при котором Луна проходит между Землей и Солнцем и бросает полутень на Землю. Наблюдать за ним нельзя без защитных очков - несмотря на затемнение, свет вокруг Солнце все равно остается слишком ярким. 

В ночь на 13 июля в мире также наблюдали частичное солнечное затмение - оно дало старт коридору затмений. Его также не было видно в Украине. А в ночь с 8 на 9 марта в странах Юго-Восточной Азии можно было наблюдать полное солнечное затмение.

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Теги: солнце, солнечное затмение, астрология
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