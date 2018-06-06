Сегодня в Украине отмечают День журналиста

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста.
В этот день в 1992 году Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов на заседании организации в Брюсселе.
В 1994 году президент Леонид Кравчук подписал указ об установлении ежегодной даты профессионального праздника работников СМИ 6 июня.
Президент Петр Порошенко поздравил журналистов с праздником у себя в Facebook.
"Сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии РФ, от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближение нашей победы. Благодарен каждому, кто доносит обществу слово правды", - отметил Порошенко.
Кроме Дня журналиста, есть и другие профессиональные праздники - Международный день солидарности журналистов (8 сентября), Международный день спортивного журналиста (2 июля), День украиноязычной прессы (12 ноября, праздник не официальный), День работников радио, телевидения и связи Украины (16 ноября).
В 2017 году в мире погибли 65 журналистов во время выполнения своих профессиональных обязанностей, или же в связи со своей деятельностью.
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