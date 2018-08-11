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11.08.2018, 10:53

Сенцова ждет постепенный отказ внутренних органов - адвокат

Сенцова ждет постепенный отказ внутренних органов - адвокат - Фото
Олег Сенцов (фото - Людмила ДенисоваFacebook)

Сейчас украинский режиссер переживает третий кризис, четвертый будет сопровождаться отказом в работе внутренних органов

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Украинского политзаключенного Олега Сенцова дальше ждет четвертый кризис и постепенный отказ внутренних органов. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе в эфире Крым.Реалии

По его словам, сейчас у Сенцова третий кризис и врачи сами его предупреждают, что, когда наступит четвертый, зависит от особенностей организма. Это может случиться завтра, через неделю или через месяц.

Руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров отмечает, что принудительное кормление в этом случае нельзя назвать гарантией спасения для Сенцова. 

Как раньше сообщал Динзе, Сенцов весит около 70 кг, похудел на 30 кг, находится в сознании, однако у него оно медленное, заторможенное.

Олег Сенцов сегодня голодает 90-й день. 13 июля мать украинского режиссера написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

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Теги: здоровье, голодовка, Олег Сенцов, внутренние органы
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