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13.09.2018, 08:47

Школы в Крыму: кадетские классы вместо украинских - видео

Школы в Крыму: кадетские классы вместо украинских - видео - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Оккупанты языковую проблему на полуострове не признают

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В Крыму вместо украинских классов российские оккупанты открыли кадетские классы. Об этом сообщают Крым. Реалии.

До аннексии в Крыму существовали семь школ с украинском языком обучения.

"Даже в бывшей украинской гимназии в Симферополе – когда-то одной из основных украиноязычных школ полуострова – сейчас работают всего три украинских класса. Зато теперь шефство над крымскими школьниками берут военные", - отмечается в материале.

В одну из школ Севастополя на торжественную линейку пришли российские пограничники – поздравили детей с Днем знаний и открыли три кадетских класса.

Директор назвала их "особой гордостью" школы. Учиться в таких условиях готовы не все. Журналисты познакомились с 9-летней крымчанкой Ангелиной, которая решила вообще не идти в школу, поскольку не сможет учить украинский язык.

"Почему Ангелина не учиться в Севастополе? Потому, что нет места, нет украинского языка. Он нам нужен не только на кухне говорить один с другим", - подчеркнула мама девочки Светлана Левон.

Она принципиально перевела дочь учиться на экстернат, сама уволилась из малой академии наук в Севастополе, где преподавала украинский язык, о своем выборе не жалеет.

Оккупанты языковую проблему не признают, и утверждают, что учиться по желанию можно и на украинском, и на крымскотатарском.

28 августа 2018 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму из 16 школ с крымскотатарским языком обучения осталось семь.

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Теги: Крым, оккупанты, украинский язык
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