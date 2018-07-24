Сильные ливни и грозы накроют Украину: карты погоды

По данным Укргидрометцентра, 24 июля днем в Украине грозы, утром и днем в Прикарпатье сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В Киевской области сегодня днем ожидаются грозы. По всей территории страны пройдут дожди, на западе будет +25 градусов, востоке +29 градусов, севере +26 градусов, юге +30 градусов. В Киеве будет +25 градусов.
25 июля ожидаются дожди во всех областях Украины. На западе +28 градусов, востоке +26 градусов, севере +27 градусов, юге +30 градусов. В Киеве +27 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
В июле синоптики прогнозируют абсолютный максимум температуры воздуха +31, +39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами будет +40, +41 градус.
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