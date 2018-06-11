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11.06.2018, 09:45

Синоптики предупредили о дождях и грозах: карты

Синоптики предупредили о дождях и грозах: карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра на большинстве территории страны ожидаются дожди

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В понедельник, 11 июня, сила антициклона Зорро ослабнет на западе страны, куда продвинется циклон Xisca,  ожидаются дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, вечером 11 июня и утром и днем ​​12 июня дожди и грозы охватят запад, север и центр страны.

"Температура воздуха существенно не изменится, будет колебаться в пределах +24, +28 градусов, местами до +30 градусов", - отметила Диденко.

Синоптик уточнила, что во время ливней температура временно снижаться на 3-6 градусов.

В Киеве - без осадков и до +27 градусов. "Во вторник в столице появится атмосферный фронт, вероятны грозовые дожди, температура - без особых изменений", - сказала синоптик.

12 июня дожди пройдут на западе, центре, севере страны. На западе, севере, центре, вотсоке будет до +26 градусов, юге +27 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 

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Теги: Наталья Диденко, погода, дождь
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