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06.07.2018, 09:30

Синоптики предупредили о дождях и грозах: карты погоды

Синоптики предупредили о дождях и грозах: карты погоды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 7 июля, дожди пройдут по всей территории страны

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В Украине в ближайшие дни погоду будет определять атмосферный фронт, 7 июля ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 6 июля на западе, в северных областях, а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской - периодические дожди, местами прогремят грозы.

"На остальной территории будет солнечно сухо и ясно. Температура воздуха порадует комфортом в течение дня везде в Украине + 24, + 28 градусов", - уточнила Диденко.

 7 июля пройдут дожди во всех областях Украины.

Фото: meteo.gov.ua

"Потеплеет на 2-4 градуса, ожидается + 25 + 30 градусов. В Донецкой и Запорожской областях вероятно до +32 градусов", - отметила Диденко.

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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Теги: Наталья Диденко, дождь
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