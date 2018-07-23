Синоптики предупредили о дождях и грозах: карты погоды

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, 23-24 июля на большинстве территории пройдут дожди

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Сегодня, 23 июля, на западе, севере, центре и юге страны пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе и востоке будет +29 градусов, на севере +25 градусов, юге +31 градус. В Киеве воздух прогреется до +25 градусов.

24 июля дожди ожидаются на большинстве территории страны, кроме юга. На западе будет +24 градусов, востоке +28 градусов, севере +26 градусов, юге +32 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В июле синоптики прогнозируют абсолютный максимум температуры воздуха +31, +39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами будет +40, +41 градус.

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