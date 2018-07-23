Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 08:38

Синоптики предупредили о дождях и грозах: карты погоды

Синоптики предупредили о дождях и грозах: карты погоды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 23-24 июля на большинстве территории пройдут дожди

Реклама
Реклама

Сегодня, 23 июля, на западе, севере, центре и юге страны пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе и востоке будет +29 градусов, на севере +25 градусов, юге +31 градус. В Киеве воздух прогреется до +25 градусов.

24 июля дожди ожидаются на большинстве территории страны, кроме юга. На западе будет +24 градусов, востоке +28 градусов, севере +26 градусов, юге +32 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В июле синоптики прогнозируют абсолютный максимум температуры воздуха +31, +39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами будет +40, +41 градус.

Читайте также: Синоптики рассказали, когда начнется жара: карты погоды

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: погода в Украине, дождь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
На всей территории Украины сегодня - дожди и грозы
Общество На всей территории Украины сегодня - дожди и грозы
Синоптики рассказали о погоде на выходных: карты
Общество Синоптики рассказали о погоде на выходных: карты
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 