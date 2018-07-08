Синоптики предупредили о дождях с грозами: карты погоды

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Сегодня ожидаются локальные дожди на севере и западе страны, завтра на большинстве территории - без осадков

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Сегодня днем, 8 июля, ожидаются локальные дожди с грозами - на западе и севере. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Днем в воскресенье отдельные дожди наиболее вероятные на западе и севере. На востоке, в центральных областях и на юге - без осадков. Разве в Одесской области возможны какие-то капли", - отметила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В течение дня будет + 25, + 30 градусов, на западе + 22 + 26 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов.

"В Киеве будет хороший летний день, красивое небо, много солнца и вероятность локального дождя с грозой. Или максимум увеличение облачности. Поскольку ветер с севера, с северо-запада - жары не будет, + 25 + 27 градусов", - отметила Диденко.

9 июля на западе пройдут дожди, воздух прогреется до +24 градусов, востоке до +34 градусов, севере до +28 градусов, юге до +33 градусов.

В центре будет без осадков и до +29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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