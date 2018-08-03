Синоптики предупредили о грозах и жаре: погода, карты

3 августа в Украине будет жаркая погода. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в течение дня ожидается +27 , +33 градусов.
"В Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Сумской областях вероятны короткие локальные дожди и грозы", - уточнила Диденко.
В Киеве в пятницу будет сухо и жарко, в течение дня + 28, + 30 градусов.
4 августа на севере и в центре дождь. На западе будет +29 градусов, востоке, севере и центре +30 градусов, юге +32 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
3 августа в Киеве сложились метеорологические условия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.