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Боты:
03.08.2018, 10:07

Синоптики предупредили о грозах и жаре: погода, карты

Синоптики предупредили о грозах и жаре: погода, карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 3-4 августа на большинстве территории сохранится жаркая погода

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3 августа в Украине будет жаркая погода. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в течение дня ожидается +27 , +33 градусов.

"В Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Сумской областях вероятны короткие локальные дожди и грозы", - уточнила Диденко.

В Киеве в пятницу будет сухо и жарко, в течение дня + 28, + 30 градусов.

4 августа на севере и в центре дождь. На западе будет +29 градусов, востоке, севере и центре +30 градусов, юге +32 градусов. 

Фото: meteo.gov.ua

3 августа в Киеве сложились метеорологические условия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. 

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Теги: погода в Украине, дождь, жара, гроза
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