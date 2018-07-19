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19.07.2018, 09:50

Синоптики предупредили о грозах и шквалах: карты погоды

Синоптики предупредили о грозах и шквалах: карты погоды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 19-20 июля во всех областях пройдут дожди

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По данным Укргидрометцентра, днем 19 июля в южных и восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дожди также ожидаются на севере, западе и центре страны. На западе будет +26 градусов, востоке +28 градусов, севере +27 градусов, юге +30 градусов. В Киеве воздух прогреется до +28 градусов.

20 июля дожди пройдут по всей территории страны. На западе и севере +25 градусов, востоке +27 градусов, юге + 30 градусов, в центре +26 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В июле синоптики прогнозируют абсолютный максимум температуры воздуха +31, +39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами будет +40, +41 градусов

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Теги: шквалы, дождь, гроза
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