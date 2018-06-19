Синоптики предупредили о ливнях, шквалах и смерчах: карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, на северо-западе страны погода значительно ухудшится

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В Украине сегодня пройдут ливни, шквалы, местами возможен град на северо-западе, Волынской, Ровенской областях. Об этом у себя в Facebook сообщила cиноптик Наталья Диденко.

"Красные ячейки на спутниковом фото свидетельствуют о высокой вероятности сильных ливней, грозы, шквала, града и даже, возможно, смерча. В Луцке - серьезная непогода - ливень, град и шквалы", - отметила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, смерчи прогнозировать крайне трудно. "Но они возникают именно во влажном и очень теплом воздухе", - уточнила синоптик.

Фото: meteo.gov.ua

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.