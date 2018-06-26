Синоптики предупредили о резком похолодании: карты погоды

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, 1 июля столбик термометра опуститься с +30 до +18 градусов

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Завтра, 27 июня, на западе и юге пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Натальи Диденко, 28–30 июня ожидаются -периодические грозовые дожди, а 1 июля будет резкое похолодание до +18 градусов.

На западе +25 градусов, востоке +35 градусов, севере +30 градусов, юге +32 градусов. В Киеве воздух прогреется до +30 градусов.

28 июня дожди пройдут по всей территории страны, кроме востока. На западе будет +24 градусов, востоке +35 градусов, севере +30 градусов, юге +32 градусов, в центре +30 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.