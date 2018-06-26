Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.06.2018, 08:47

Синоптики предупредили о резком похолодании: карты погоды

Синоптики предупредили о резком похолодании: карты погоды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 1 июля столбик термометра опуститься с +30 до +18 градусов

Реклама
Реклама

Завтра, 27 июня, на западе и юге пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Натальи Диденко, 28–30 июня ожидаются -периодические грозовые дожди, а 1 июля будет резкое похолодание до +18 градусов.

На западе +25 градусов, востоке +35 градусов, севере +30 градусов, юге +32 градусов. В Киеве воздух прогреется до +30 градусов.

28 июня дожди пройдут по всей территории страны, кроме востока. На западе будет +24 градусов, востоке +35 градусов, севере +30 градусов, юге +32 градусов, в центре +30 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Читайте также: Синоптики предупредили о резких перепадах температур

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, дождь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Синоптики предупредили об изменении погоды и дождях: карты
Общество Синоптики предупредили об изменении погоды и дождях: карты
Погода в Украине на сегодня: дожди
Общество Погода в Украине на сегодня: дожди
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 