Синоптики предупредили о шквалах и грозах: карты погоды

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, 25-26 июля во всех областях ожидаются дожди с грозами

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25 июля в большинстве областей пройдут дожди, грозы, вероятны ливни и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"В среду жара будет господствовать на востоке и юге + 28 + 33 градуса. На западе + 21, + 26 градусов. На остальной территории + 24, + 28 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве ожидаются дожди и грозы, ветер восточного направления. Максимальная температура воздуха около +25 градусов.

"Влажность начнет сдерживаться, а жара крепнуть со второй половины недели, ближе к выходным", - уточнила Диденко.

26 июля дожди ожидаются по всей территории страны. На западе будет +26 градусов, востоке +30 градусов, севере +28 градусов, юге +31 градус. В Киеве воздух прогреется до +29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В июле синоптики прогнозируют абсолютный максимум температуры воздуха +31, +39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами будет +40, +41 градус.

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