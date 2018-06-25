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25.06.2018, 09:32

Синоптики предупредили об изменении погоды и дождях: карты

Синоптики предупредили об изменении погоды и дождях: карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 25-26 июня на западе пройдут дожди, ночью +8, +10 градусов

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Сегодня, 25 июня, на западе будет прохладно, на севере остается вероятность дождей. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"На западе будет доминирование прохладной, а ночью и холодной погоды: минимально +6, + 12, в Карпатах + 2, + 6 градусов, максимально + 18, + 23 градуса, в Карпатах + 12 + 17 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, на севере есть вероятность небольших дождей, в Сумской области - сухо. "Потеплеет до + 23, + 26 градусов, в северных районах Черниговской области + 21, + 24 градуса", - уточнила Диденко.

Она добавила, что на востоке - без осадков, до + 25, + 29 градусов.

"Центральная часть немного разделится - в Винницкой +23 градусов, в Днепре и районах +28 градусов. Всего ожидается + 24 + 27 градусов, без осадков. Южная часть - идеальная погода, солнечно, сухо, тепло, до + 25, + 29 градусов", - уточнила Диденко.

В Киеве в течение дня будет +23, + 24 градусов, есть вероятность дождя, периодически и локально.

Завтра, 26 июня, на западе ожидается дождь, температура воздуха будет от +8 градусов ночью до +22 градусов днем. 

На востоке ночью +13 градусов, днем +30 градусов, севере ночью +10 градусов, днем +27 градусов, юге ночью +14 градусов, днем +28 градусов. В Киеве ночью +12 градусов, днем +27 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

23 июня 2018 года в Карпатах резкое изменение погодных условий привело к неожиданным последствиям: на горе Поп Иван Черногорский выпал снег.

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Теги: Наталья Диденко, погода
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