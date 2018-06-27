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27.06.2018, 09:29

Синоптики предупредили об ухудшении погоды: ливни, град и смерчи

Синоптики предупредили об ухудшении погоды: ливни, град и смерчи - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра дожди пройдут во всех областях, град и смерч - в отдельных районах Одесской области

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Сегодня, 27 июня, на большинстве территории Украины сильный ветер, завтра, 28 июня, погода ухудшится на западе, на севере, в центре и  Одесской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

“Эти зеленые веселые поляны - места прогноза сильного ветра 27 июня. Как видно, Украина значительной территорией попадает в зону порывистого, сильного ветра. Осторожно ходите под домами, внимательно смотрите, где паркуете машину", - отметила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, в ближайшие дни, включая День Конституции и выходные, на западе, в центре, севере и в отдельных районах Одесской области - сильные ливни, грозы, град.

"В условиях сильных контрастов, жары и влажного воздуха даже вероятны мелкомасштабные смерчи", - предупредила синоптик.

По прогнозам Укргидрометцентра, 1 июля столбик термометра опустится с +30 до +18 градусов.

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Теги: шквалы, Наталья Диденко, погода, грозы, град
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