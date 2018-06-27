Синоптики предупредили об ухудшении погоды: ливни, град и смерчи

Сегодня, 27 июня, на большинстве территории Украины сильный ветер, завтра, 28 июня, погода ухудшится на западе, на севере, в центре и Одесской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
“Эти зеленые веселые поляны - места прогноза сильного ветра 27 июня. Как видно, Украина значительной территорией попадает в зону порывистого, сильного ветра. Осторожно ходите под домами, внимательно смотрите, где паркуете машину", - отметила Диденко.
Фото: facebook.com/tala.didenko
По ее словам, в ближайшие дни, включая День Конституции и выходные, на западе, в центре, севере и в отдельных районах Одесской области - сильные ливни, грозы, град.
"В условиях сильных контрастов, жары и влажного воздуха даже вероятны мелкомасштабные смерчи", - предупредила синоптик.
По прогнозам Укргидрометцентра, 1 июля столбик термометра опустится с +30 до +18 градусов.