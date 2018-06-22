Синоптики предупредили об ухудшении погоды: шквалы и похолодание

Сегодня, 22 июня, в Киеве, Киевской и большинстве северных и центральных областей ожидаются днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Ночью в западной части страны, в Карпатах и на Закарпатье - сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской , Киевской, Винницкой и Черкасской - сильные ливни", - отметили в пресс-службе.
По словам синоптика Натальи Диденко, на Западе сильно похолодает до + 14, + 22 градусов, на востоке и юге + 27, + 33. На остальной территории + 25 + 30 градусов.
Она предупредила, что в Киеве завтра похолодает до +18 градусов, ожидаются дожди и грозы. На западе, севере и юге также пройдут дожди.
Читайте также: Синоптики предупредили о резких перепадах температур
Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.