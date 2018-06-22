Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.06.2018, 09:22

Синоптики предупредили об ухудшении погоды: шквалы и похолодание

Синоптики предупредили об ухудшении погоды: шквалы и похолодание - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня сильные ливни пройдут на западе и центре страны

Реклама
Реклама

Сегодня, 22 июня,  в Киеве, Киевской и большинстве северных и центральных областей ожидаются днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью в западной части страны, в Карпатах и на Закарпатье - сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской , Киевской, Винницкой и Черкасской - сильные ливни", - отметили в пресс-службе.

По словам синоптика Натальи Диденко, на Западе сильно похолодает до + 14, + 22 градусов, на востоке и юге + 27, + 33. На остальной территории + 25 + 30 градусов.

Она предупредила, что в Киеве завтра похолодает до +18 градусов, ожидаются дожди и грозы. На западе, севере и юге также пройдут дожди.

Читайте также: Синоптики предупредили о резких перепадах температур

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, град, ливни
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Синоптики предупредили о резких перепадах температур: карты
Общество Синоптики предупредили о резких перепадах температур: карты
Грозы в регионах принесли потопы и ковры из градин: фото, видео
Происшествия Грозы в регионах принесли потопы и ковры из градин: фото, видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 