Синоптики предупредили об ухудшении погоды: шквалы и похолодание

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня сильные ливни пройдут на западе и центре страны

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Сегодня, 22 июня, в Киеве, Киевской и большинстве северных и центральных областей ожидаются днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью в западной части страны, в Карпатах и на Закарпатье - сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской , Киевской, Винницкой и Черкасской - сильные ливни", - отметили в пресс-службе.

По словам синоптика Натальи Диденко, на Западе сильно похолодает до + 14, + 22 градусов, на востоке и юге + 27, + 33. На остальной территории + 25 + 30 градусов.

Она предупредила, что в Киеве завтра похолодает до +18 градусов, ожидаются дожди и грозы. На западе, севере и юге также пройдут дожди.

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Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.