Синоптики предупреждают о дождях и грозах: карты

Завтра, 4 июня, в Украине ожидается грозы и дожди на востоке и юге страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе температура воздуха будет +25, +27 градусов, на севере и юге +26, +28 градусов. В центре до +27 градусов.
5 июня по всей территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. На западе прогнозируется +25 градусов, востоке и севере +27 градусов, юге +29 градусов. В Киеве до +26 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.