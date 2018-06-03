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03.06.2018, 16:01

Синоптики предупреждают о дождях и грозах: карты

Синоптики предупреждают о дождях и грозах: карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 5 июня пройдут дожди по всей территории страны

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Завтра, 4 июня, в Украине ожидается грозы и дожди на востоке и юге страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе температура воздуха будет +25, +27 градусов, на севере и юге +26, +28 градусов. В центре до +27 градусов.

5 июня по всей территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. На западе прогнозируется +25 градусов, востоке и севере +27 градусов, юге +29 градусов. В Киеве до +26 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги: погода, дождь, лето
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