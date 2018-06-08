Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.06.2018, 14:35

Синоптики предупреждают о дождях на выходных: карты

Синоптики предупреждают о дождях на выходных: карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ночная температура не будет ниже +10 градусов, отметила синоптик Наталья Диденко

Реклама
Реклама

В Украине завтра, 9 июня, на большинстве территории пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«Ночная температура начинает выравниваться и уже почти не будет ниже +10 градусов. В субботу дожди и грозы наиболее вероятны в полосе Винница-Черкассы-Кировоград-Полтава-Харьков до Луганской области. Заденет Одесскую и Киевскую область. На остальной территории - без осадков. Везде очень тепло, к жаре, + 25, + 30 на востоке + 20, + 25 градусов», - отметила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, 10 июня грозовые дожди пройдут местами на юге и западе. Большинство областей - в сухой погоде. Температура воздуха снизится до + 22, + 26 градусов, на востоке до + 19, + 23 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве в субботу вероятность дождя есть, но незначительная, жарко, до +29 градусов. В воскресенье - без осадков, + 26 градусов.

На западе будет +27 градусов, востоке +25 градусов, севере +26 градусов, юге +29 градусов. В Киеве воздух прогреется до +27 градусов.

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Наталья Диденко, дождь, осадки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Украине завтра повеет арктическим холодом: карта
Общество В Украине завтра повеет арктическим холодом: карта
Cиноптики предупреждают о похолодании: карта
Общество Cиноптики предупреждают о похолодании: карта
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 