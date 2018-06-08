Синоптики предупреждают о дождях на выходных: карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Ночная температура не будет ниже +10 градусов, отметила синоптик Наталья Диденко

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В Украине завтра, 9 июня, на большинстве территории пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«Ночная температура начинает выравниваться и уже почти не будет ниже +10 градусов. В субботу дожди и грозы наиболее вероятны в полосе Винница-Черкассы-Кировоград-Полтава-Харьков до Луганской области. Заденет Одесскую и Киевскую область. На остальной территории - без осадков. Везде очень тепло, к жаре, + 25, + 30 на востоке + 20, + 25 градусов», - отметила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, 10 июня грозовые дожди пройдут местами на юге и западе. Большинство областей - в сухой погоде. Температура воздуха снизится до + 22, + 26 градусов, на востоке до + 19, + 23 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве в субботу вероятность дождя есть, но незначительная, жарко, до +29 градусов. В воскресенье - без осадков, + 26 градусов.

На западе будет +27 градусов, востоке +25 градусов, севере +26 градусов, юге +29 градусов. В Киеве воздух прогреется до +27 градусов.

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.