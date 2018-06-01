Синоптики предупреждают о перепадах давления на выходных: карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, локальные дожди и грозы пройдут на западе

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2-3 июня на большинстве территории Украины ожидается сухая погода, кроме западных областей, возможны перепады атмосферного давления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"На западе будет жара до + 25, + 30 градусов, скачки давления и локальные дожди и грозы", - отметила Диденко.

По ее словам, на востоке ожидается до+ 21, + 24 градусов, сухо и ветрено, в центре - без осадков, + 23, + 27 градусов.

Диденко уточнила, что на севере - преимущественно сухо, 3 июня вечером возможен дождь в Житомирской и Киевской областях.

"На юге будет солнечно, + 23... + 27 градусов, на побережье морей иногда даже + 21, + 23 градусов и с порывистым ветром. Температура воды в Черном море до +19, +21 градусов, в Азовском до +20, +23 градусов. В Днепре возле Киева +21,6 градусов", - уточнила синоптик.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве на выходных прогнозируется до ​​+25... +27 градусов. "Вечером в воскресенье - вероятность дождя с грозой", - подчеркнула Диденко.

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.