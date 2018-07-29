Синоптики предупреждают о подъеме воды в реках

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На Прикарпатье и Закарпатье ожидается возобновление подъема уровней воды в реках

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Синоптики предупреждают о грозах и сильных дождях с градом 29-30 июля на Прикарпатье и Закарпатье. В результате ливней ожидается возобновление подъема уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, днем 29 июля и в течение 30 июля на Прикарпатье и Закарпатье грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/сек.

В связи с этим, 29 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается возобновление подъема уровней воды на 0,5 - 1,5 м над текущими уровнями.

"При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока. Местами возможно первоначальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования локальных селевых потоков", - сообщает ГСЧС.