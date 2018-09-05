Синоптики предупреждают о шквалах и грозах: погода, карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня погода ухудшится на юге, центре и востоке

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По данным Укргидрометцентра, днем 5 сентября в западных, Винницкой и большинстве южных областей - гроза, местами шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На востоке порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook cообщила, что существенно снизится температура воздуха 7-8 сентября - до + 22, + 26 градусов.

6 сентября на западе и юге пройдут дожди, воздух прогреется до +27 градусов, востоке +27 градусов, севере +25 градусов.

В центре будет +27 градусов.

Диденко сообщала, что ослабление жары в Украине предполагается со второй половины недели.