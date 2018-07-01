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01.07.2018, 11:25

Синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня вод в реках

Синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня вод в реках - Фото
Фото: Pixabay

ГСЧС, ссылаясь на Укргидрометцентр, сообщает о возможном подъеме уровня вод в украинских реках

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В Украине сегодня, 1 июля, на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

На р. Ворона возле г. Тысменица (Тысменицкий район, Ивано-Франковская обл.) возможно продолжение подъема уровня воды на 0,3 -1,0 м над уровнями на 30 июня. Местами затопление поймы, при этом не исключено достижение отметки начального затопления приречных зданий.

Во второй половине суток 1 июля на р. Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 670-720 см над нулем поста (уровень воды 30 июня составлял 508 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 1700-2100 м3/сек.

Ночью 1 июля на р. Прут в створе гидрологического поста Черновцы (Черновицкая обл.) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 300-350 см над нулем поста (уровень воды 30 июня составлял 200 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 735-885 м3/сек. На низкорасположенных участках возможен выход воды на заводь.

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Теги: ГСЧС, Укргидрометцентр, погода
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