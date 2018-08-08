Синоптики предупреждают об аномальной жаре: погода, карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных ожидается усиление жары

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В Украине в связи с действием антициклона будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"И именно такая погода ожидается в ближайшее время в Украине. Температура воздуха также будет без особых изменений. И завтра, 8 августа, и до конца недели столбики термометров будут колебаться в пределах + 25, + 29 градусов, в Закарпатье, на юге и востоке + 27 + 32 градуса", - отметила Диденко.

В Киеве в среду будет сухо и солнечно, в течение дня +26, +27 градусов.

"Такая погода в столице продержится до выходных, однако уже в воскресенье и в начале следующей недели к нам придет усиление жары", - подчеркнула синоптик.

Фото: meteo.gov.ua

3 августа 2018 года в Киеве сложились метеорологические условия, которые способствовали накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

5 августа во Львовской области выпал крупный град размером с вишню.

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