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13.06.2018, 08:44

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: грозы, град и шквалы

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: грозы, град и шквалы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны сегодня ожидаются грозы, местами град и шквалы

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Сегодня, 13 июня, в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве и области прогнозируется ухудшение погодных условий, дождь с грозой. 

На западе будет +26 градусов, востоке +27 градусов, севере +23 градусов, юге +32 градусов. В Киеве воздух прогреется до +26 градусов.

14 июня на севере, востоке, юге и центре пройдут дожди. На западе будет до +25 градусов, востоке +31 градус, севере +27 градусов, юге +33 градусов, центре +28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 

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Теги: погода, гроза
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