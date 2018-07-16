Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.07.2018, 08:54

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и похолодании: карты

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и похолодании: карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 17 июля пройдут дожди, местами грозы

Реклама
Реклама

Сегодня по всей территории страны ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отметили, что  в Киеве - ветер северо-западный, 5-10 м/с. "Температура днем +23, +25 градусов. 17 июля местами сильные дожди, грозы. 18 июля - облачно с прояснениями", - отметили в пресс-службе.

По словам синоптика Натальи Диденко, завтра в столице похолодает.

"Во вторник в столице похолодает, и пройдут дожди",- отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

Читайте также: Погода в Украине: что происходит и когда будет тепло

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, гроза, похолодание
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Украину идет циклон, грозы и шквалы: карта погоды
Общество В Украину идет циклон, грозы и шквалы: карта погоды
Синоптики предупредили об ухудшении погоды: карты
Общество Синоптики предупредили об ухудшении погоды: карты
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 