Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и похолодании: карты

Сегодня по всей территории страны ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отметили, что в Киеве - ветер северо-западный, 5-10 м/с. "Температура днем +23, +25 градусов. 17 июля местами сильные дожди, грозы. 18 июля - облачно с прояснениями", - отметили в пресс-службе.
По словам синоптика Натальи Диденко, завтра в столице похолодает.
"Во вторник в столице похолодает, и пройдут дожди",- отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.
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