Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и похолодании: карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, 17 июля пройдут дожди, местами грозы

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Сегодня по всей территории страны ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отметили, что в Киеве - ветер северо-западный, 5-10 м/с. "Температура днем +23, +25 градусов. 17 июля местами сильные дожди, грозы. 18 июля - облачно с прояснениями", - отметили в пресс-службе.

По словам синоптика Натальи Диденко, завтра в столице похолодает.

"Во вторник в столице похолодает, и пройдут дожди",- отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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