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06.09.2018, 09:51

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: шквалы и грозы

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: шквалы и грозы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на западе и юге ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с

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Сегодня, 6 сентября, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пройдет сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"6 сентября в западных, Винницкой и большинстве южных областей гроза, местами шквалы 15-20 м/с; на востоке страны отдельные порывы ветра 15-18 м/с", - отметили в пресс-службе.

7 сентября по всей территории страны пройдет дождь, кроме севера и востока. На западе +27 градусов, востоке +28 градусов, севере +26 градусов, юге +27 градусов.

В Киеве воздух прогреется до +25 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что ослабление жары в Украине предполагается со второй половины недели.

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Теги: погода в Украине, гроза, шквал
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