Синоптики рассказали, где пройдут дожди: карты погоды

Сегодня на западе, севере, юге и центре ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе будет до +25 градусов, востоке +31 градус, севере +26 градусов, юге +32 градусов, в Киеве +27 градусов.
10 июля дожди ожидаются на западе, юге и центре страны. На западе воздух прогреется до +24 градусов, востоке +33 градусов, севере +28 градусов, юге +33 градусов. В Киеве прогнозируется +28 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.
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