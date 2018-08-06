Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карты

Сегодня на западе и севере областях пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, осадки ослабят жару до + 24, + 29 градусов. На остальной территории будет сухо и жарко, + 27, + 33 градуса.
В Киеве ожидается летний дождь с грозой, температура воздуха +26, + 27 градусов.
В течение недели будет преобладать высокая температура воздуха.
7 августа на западе +29 градусов, севере +26 градусов. На востоке и юге ожидаются дожди. Там воздух прогреется до +31 градусов.
3 августа 2018 года в Киеве сложились метеорологические условия, которые способствовали накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
5 августа во Львовской области выпал крупный град размером с вишню.
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