Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карты

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По прогнозам Укргидрометцентра, дожди с грозами ожидаются 6 августа на западе и севере, 7 августа - востоке и юге

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Сегодня на западе и севере областях пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, осадки ослабят жару до + 24, + 29 градусов. На остальной территории будет сухо и жарко, + 27, + 33 градуса.

В Киеве ожидается летний дождь с грозой, температура воздуха +26, + 27 градусов.

В течение недели будет преобладать высокая температура воздуха.

7 августа на западе +29 градусов, севере +26 градусов. На востоке и юге ожидаются дожди. Там воздух прогреется до +31 градусов.

3 августа 2018 года в Киеве сложились метеорологические условия, которые способствовали накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

5 августа во Львовской области выпал крупный град размером с вишню.

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