Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, 17-18 августа на западе, севере и в центре - дожди, местами грозы

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По данным Укргидрометцентра, 17 августа в западных, днем местами и в северных и центральних, кроме Днепропетровской, областях ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На западе будет +27 градусов, севере +28 градусов, востоке и юге +35 градусов, в центре воздух прогреется до +27 градусов.

18 августа на западе, севере и центре - дожди с грозами. На западе будет +27 градусов, севере +25 градусов, востоке +31 градус, юге +34 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В ночь на 16 августа в Киеве прошла сильнейшая гроза с градом.