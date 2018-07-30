Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, 30 июля погода ухудшится на большинстве территории страны

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Сегодня днем, 30 июля, на западе, юге, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, на Прикарпатье, Закарпатье - местами сильный дождь, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На западе будет +27 градусов, востоке +31 градус, севере +29 градусов, юге +33 градусов. В центре воздух прогреется до +29 градусов.

31 июля дожди пройдут на западе, юге и в центре. На востоке будет сухо до +30 градусов, севере +28 градусов, юге +31 градус, западе +29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Украине ливни с грозами прекратятся до конца июля этого года.

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