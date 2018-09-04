Синоптики рассказали, какой будет погода: карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Ослабление жары в Украине предполагается со второй половины недели

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Сегодня, 4 сентября, в Украине будет без осадков, ясно и солнечно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

“Ветер восточный, умеренный, на юге и востоке - веселый, порывистый. Температура воздуха на западе + 23, + 28 градусов, на юге + 29, + 34 градуса, на остальной территории + 25 + 30 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, в Карпатах - ночью местами +9, +12 градусов.

"Температура воды в Черном и Азовском морях +24, + 26 градусов. В Киеве во вторник будет около + 29 градусов и без осадков", - сказала Диденко.

Она уточнила, что ослабление жары в Украине предполагается со второй половины недели.

Начало осени в большинстве областей Украины было сухо и солнечно.